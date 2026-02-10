東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 ウォーシュが能力発揮すれば米国は15％成長が可能、パウエルは無能 ミランFRB理事 インフレは安定している、大幅な利下げが必要 経済が緩和を必要とする時には緩和するべきだ モルガンスタンレー ハイテク成長期待は数十年ぶり高水準に上