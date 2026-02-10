愛媛県宇和島市の宇和島水産高校の生徒など9人が犠牲となったえひめ丸事故から10日で25年となるのにあわせ、追悼の式典が行われました。宇和島水産高校で開かれた式典には、遺族や在校生などおよそ250人が参列しました。実習船えひめ丸は、2001年2月10日、ハワイ沖でアメリカ軍の原子力潜水艦に衝突されて沈没し、生徒や指導教官などあわせて9人が犠牲となりました。事故が起きた午前8時43分。えひめ丸から引きあげられた鐘を9回鳴