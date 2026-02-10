ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手（２１）の地元・岐阜市では１０日、同級生らが快挙を祝福した。同市でのパブリックビューイングに参加した中学校の同級生で大学生の浅井花鈴さん（２１）は涙を流し、「感動した。かっこよかった」とたたえた。「跳ぶ前は緊張していたように見えたけど、３回目を滑り終わった時の顔はいつもの『こも』だった」と話した。