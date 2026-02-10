俳優の塩野瑛久（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの姿を公開した。「ダウンタイム」と書き出した塩野。「#嘘が嘘で嘘は嘘だ」を添えて鼻にガーゼ、目元はふたえラインで腫れのある自撮り写真をアップした。塩野は現在、自称イケメン結婚詐欺師・中村信を演じたドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」に出演中。リアルすぎる特殊メイクのオフショットにファンは驚きの声をあげた。ファンからは「リアルだわww」「か