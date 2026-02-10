BTSのJIMIN（ジミン＝30）が、改めて“実物イケメン”と認められた。韓国のグローバル・ファン投票プラットフォーム「MY1PICK（マイワンピック）」が実施した「カメラがすべて捉えきれない魅力を持つスター」調査で、71％に相当する3万6947票を獲得してトップとなった。9日に発表した。韓国メディアのスポーツ東亜は10日「単なる人気投票を超えて、実物を見た人々の体験談が継続的に語られてきたJIMINの存在感が数値で確認された結