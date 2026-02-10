【第23話】 2月10日 公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは2月10日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」第23話をCOMICメテオにて公開した。 今回はましろの「水着が見たい」という欲望から、皆で試着をすることに。胸が大きいえまに対し、三島さんは不平等だと怒るが、可愛い水着を見繕ってもらう。そんな中、「自分は需要がない