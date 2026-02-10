タカヨシホールディングスが後場急伸し、昨年来高値を更新した。同社はきょう午後１時ごろ、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３１．５％増の２億７３００万円となり、通期計画の１０億円に対する進捗率は２７．３％となった。 営業収益は同１．７％減の２０億２９００万円となった。総店舗数の減少などが影響したものの、販管費の減少が利益を押し上げた。なお、