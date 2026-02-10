東京証券取引所は１０日、酉島製作所の株式売買を同日午後２時００分から２時１５分まで一時停止すると発表した。理由は「経営統合に関する発表が行われたため」。酉島は同日午後２時、新日本造機（東京都品川区）の株式を住友重機械工業から取得し子会社化すると発表している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS