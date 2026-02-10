いよぎんホールディングスが後場一段高となり、新値街道をまい進している。同社は１０日午後１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。同時に自社株買いも発表し、評価されることとなった。伊予銀行において相場状況を踏まえた有価証券の機動的な売買が奏功。今期の純利益予想を６６０億円から７３０億円（前期比３６．９％増）に引き上げた。自