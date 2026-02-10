ＡＤＥＫＡは後場急落している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の４４１０億円から４１５０億円（前期比１．９％増）、営業利益予想を４３０億円から４１５億円（同１．２％増）、最終利益予想を２６４億円から２５５億円（同１．９％増）に引き下げており、業況を嫌気した売りが出ている。 ４～１２