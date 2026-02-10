ミズノは後場一段高で新値追いとなっている。同社はきょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比１２．１％増の１７９億４１００万円となり、通期計画の２２５億円に対する進捗率は７９．７％となった。 売上高は同６．８％増の１８７３億４５００万円で着地。国内外でフットボールなど競技スポーツ品の販売が好調だったほか、非スポーツ