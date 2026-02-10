「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、フジクラが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ９日午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆１０９０億円から１兆１４３０億円（前期比１６．７％増）へ、営業利益を１７９０億円から１９５０億円（同４３．９％増）へ、純利益を１３２０億円から１５００億円（同６４．６％増）へ上方修正し、あわせて期