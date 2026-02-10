エバートンのMFジャック・グリーリッシュが9日に自身のインスタグラム(@jackgrealish)を更新し、足の手術が完了したことを伝えた。現在30歳のグリーリッシュは、2021年8月に当時のイギリス史上最高額でアストン・ビラからマンチェスター・シティに完全移籍。しかし、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で序列を落とし、昨年8月に期限付き移籍でエバートンに加入した。今季はここまでプレミアリーグ20試合に出場し、2ゴール6