ヤクルト本社 [東証Ｐ] が2月10日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.0％減の556億円に減り、通期計画の670億円に対する進捗率は5年平均の88.6％を下回る83.1％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.5％増の113億円に拡大する計算になる。 同時に、今期の