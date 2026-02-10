太平洋セメント [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比66.1％減の177億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の450億円→170億円(前期は574億円)に62.2％下方修正し、減益率が21.6％減→70.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想