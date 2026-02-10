ジェノバ [東証Ｇ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.7％増の2.2億円に伸び、10-3月期(上期)計画の4.1億円に対する進捗率は54.6％となり、3年平均の54.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の59.2％→59.8％に上昇した。 株探ニュース