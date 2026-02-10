北海道中央バス [札証] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の14.2億円に急拡大し、通期計画の25億円に対する進捗率は前年同期の20.8％を上回る56.9％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.5％減の10.7億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績