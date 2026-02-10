トモニホールディングス [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.0％減の183億円に減り、通期計画の260億円に対する進捗率は70.4％にとどまり、5年平均の76.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の77.2億円に急拡大する計算になる。