三井Ｅ＆Ｓ [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比86.4％増の359億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の310億円→400億円(前期は277億円)に29.0％上方修正し、増益率が11.7％増→44.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の82.6億円→1