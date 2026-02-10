ジャパンゴルフツアー選手会は10日、2期連続4年会長を務めた谷原秀人（47）が退任し、阿久津未来也（30）が新会長に就任したと発表した。5日の臨時総会と臨時理事会で決定した。また米ツアーに本格参戦した平田憲聖に代わって勝俣陵が新理事に就任。役員の任期は1年となる。▼阿久津新会長この度、歴史あるジャパンゴルフツアー選手会の会長という大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。谷原先輩をはじめとする歴代の会