副業をサポートする業者を装い初期費用名目で暗号資産をだまし取ったとして男9人が逮捕された事件で、かけ子グループのリーダーの男があらたに逮捕されました。警視庁によりますと、菊池啓太郎容疑者は去年、仲間と共謀して副業をサポートする業者を装い、「副業に必要なサイトの開設などに初期費用が必要」などとウソを言って、当時24歳の女性から165万円相当の暗号資産をだまし取った疑いがもたれています。菊池容疑者は、男9人