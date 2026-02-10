「宣材写真とか撮ってあげる」などと女性に声をかけて自宅マンションに連れ込み、性的暴行を加えたとして自称カメラマンの男が逮捕されました。警視庁によりますと菅原真彦容疑者は去年10月、東京・新宿区の自宅マンションで20代の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。菅原容疑者はカメラマンを名乗り、歌舞伎町の路上で「宣材写真とか撮ってあげる」などと女性に声をかけ、撮影スタジオと称して自宅に連れ込んだうえで、