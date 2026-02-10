中国に進出する日本企業の業績が改善傾向にあることが分かりました。去年11月から続く日中関係悪化の影響は、現時点で限定的だということです。中国に進出する日系企業が加盟する「中国日本商会」は先月、日系企業1400社あまりに対しアンケートを行いました。去年上半期の売り上げと下半期を比較すると、「上昇」および「やや上昇」と回答した企業は35％で、半年前から7ポイント改善しました。日中関係は去年11月、高市首相の台湾