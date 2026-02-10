ドイツのライムント、ジャンパーなのに高所恐怖症ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）にノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒルが行われ、日本の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルに輝いた。金はフィリップ・ライムント（ドイツ）。実は金メダルまでの道のりで、高所恐怖症という課題を乗り越えた選手なのだという。ライムントはこの大会、伏兵と言ってよかった。ジャンプのワールドカップでは過去優勝がなく