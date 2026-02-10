Ｊ１鹿島は１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・横浜ＦＭ戦（１４日・メルスタ）に向け、茨城・鹿嶋市内での調整をスタートさせた。＊＊＊ＦＣ東京との開幕戦（１△１、ＰＫ４●５）でのＰＫ戦負けから３日、今季初勝利を目指すホーム開幕戦に向けたトレーニングが行われた。ビルドアップに重点を当てた練習メニューが多く組み込まれ、鬼木達監督の指示を始め、選手同士の要求もピッチを飛び交った。オフ明け