今日10日(火)の東海地方は、午前中は晴れていましたが、昼からは気圧の谷の影響で雲が多くなっています。西から天気は下り坂で、明日11日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。久しぶりのまとまった雨になりそうです。今朝は広く氷点下の冷え込みで、寒さの底でした。明日にかけて、寒さは和らぐでしょう。明日にかけて天気は下り坂明日11日は、東海地方を低気圧が通過する見込みです。早い所では、今夜遅くから雨が降り始め、明日の