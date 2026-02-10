ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。この記念すべき節目を祝し、2026年3月4日（水）から2027年3月30日（火）までの期間、アニバーサリーイベント「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」を開催！「知らないジブンが騒ぎ出す。」をスローガンに、想像を超えた“知らないジブン”に出会う体験や、パーク25年の歩みを振り返る特別なプログラムが展開されます。今回は、25周年の「祭り