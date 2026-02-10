ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを祝し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!”を開催します。想像を超えた“知らないジブン”に出会う特別な1年を盛り上げるべく、パークサイド・グリルではサントリーの人気ウイスキーとコラボレーションした大人のためのデザートがラインナップされます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／パークサイド