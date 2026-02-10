『第80回毎日映画コンクール』の贈呈式が10日、都内で開催され、『国宝』の吉沢亮が主演俳優賞に輝いた。【写真】助演俳優賞を受賞した佐藤二朗壇上に立った吉沢は「このような栄誉ある賞をいただき、とても光栄」と笑顔。『国宝』は、吉沢の主演俳優賞に加え、スタッフ賞6部門を総ナメする最多7冠に輝いた。吉沢は「現場ぶりにお会いできる方もいて非常にうれしい。こんなに素晴らしい方々とご一緒できたんだと、改めてすごい