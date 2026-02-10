「電波少年」シリーズや「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」などを手掛けた“Tプロデューサー”“T部長”こと、元日本テレビの土屋敏男氏（69）が9日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「しゃべりのコントロールがいい」と称賛する人気芸人を明かした。この日は元「猿岩石」で俳優の森脇和成（51）とともに出演。有吉と森脇の猿岩石は「進め！電波少年」での香港からロンドンまで約2万kmを