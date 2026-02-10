J2大宮の新外国人MFカウアンディニース（21）が10日、練習に合流した。ブラジルのアメリカミネイロから移籍した、1メートル86の長身ボランチで「みんながフレンドリーに受け入れてくれて、想像をはるかに超えていた」と、初めての海外でのプレーにもホッとした様子だった。21歳での移籍だが、カウアンは「一番大きいのは、自分が心地よい環境にいたのを変えたかった。新たな文化、国など、そこでいろいろな人と触れ合い、新