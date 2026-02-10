◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)巨人の1軍キャンプは第3クールがスタート。WBC出場も控える大勢投手が現在の状態について明かしました。体の調子はいいとした中でも、球の質は“まだまだ”とした大勢投手。ブルペンで気迫たっぷりに投げ込む姿については「ちょっと球弱いんで、気持ちだけでも込めておこうと思って。気持ちを込めてます」と笑顔を見せます。さらに「体が野球をするぞって形になって