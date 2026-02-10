今回は、ダイソーで見つけた瞬間、迷わずカゴにいれたインテリア家電をご紹介！ベージュ×ゴールドのやさしい配色で、ナチュラル系やシンプルな空間と相性抜群の掛け時計で、飾るだけでお部屋の雰囲気がぐっと垢抜け♡カチカチ音がしないので静かな空間が好きな方にもおすすめです。早速、詳しくレビューしていきますね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：掛け時計 25cm価格：￥550（税込）サイズ（約）：25×4×25cm