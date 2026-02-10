エコバッグを畳むのが面倒で、つい適当にカバンへ放り込んでいませんか？いざ使う時に「しわしわすぎて恥ずかしい…」と気分が萎えてしまう方に朗報です。ダイソーで見つけた220円（税込）の「仕切り付メッシュバッグ」は、シワの悩みから解放されるだけでなく、買い物袋特有の「中身がぐちゃぐちゃ」も防いでくれます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：仕切り付メッシュバッグ価格：￥220（税込）サイズ（約）：50cm×35