3COINS（以下、スリーコインズ）の大人気キッチンシリーズ・KITINTOの「クイックエプロン」（税込550円）は、家事のハードルをぐっと下げてくれるアイデア商品としてSNSでも話題です。「クイックエプロン」は普通のエプロンと何が違うのか。それによってどう便利なのか。今回は、その魅力と選び方のポイントを詳しくご紹介します。スリーコインズ「クイックエプロン」とは？最大の特徴は、ウエスト部分に入っている弾力のある芯材