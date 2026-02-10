ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason5』（#6）が10日午後11時から放送される。【画像】一部のホストたちが…『愛のハイエナ』シーン『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつくドキュメントバラエティ。10日放送回では、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、