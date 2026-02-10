King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）が10日、東京都港区の増上寺でメジャーデビューシングル「DangerousKey」のヒット祈願を行った。18年にグループでデビューした岩橋にとって2度目のメジャーデビュー。21年の脱退後から初めてきたソロ活動でのデビューに「ソロでメジャーデビューできるなんて5年前からは想像していなかったですし、（祈祷時の）太鼓の音が冒険の始まりを告げてくれた感じでした」とかみしめる