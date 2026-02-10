プロボクシング志成ジムは10日、都内のジムで会見し、3月9日に東京・後楽園ホールで開催する自主興行「LIFETIMEBOXINGFIGHTS31」の対戦カードを発表。メインイベントの日本フェザー級王座決定戦10回戦では、同級2位の嶋田淳也（27＝志成）が同級1位の岡本恭佑（21＝HKスポーツ）と対戦することが発表された。移籍2戦目の次戦が初のタイトル挑戦となる嶋田はこの日、会見し「一番の目標は世界チャンピオンになること。今