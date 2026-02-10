タリーズコーヒージャパンは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「トムとジェリー」とのコラボレーションを2月18日より期間限定で展開する。Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜1940年の誕生以来、世代を超えて愛され続けているアニメーションシリーズ「トムとジェリー」。同じアメリカ発祥という共通点をもつ「トム