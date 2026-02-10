ＭＬＢ公式サイトは９日（日本時間１０日）に開幕戦のメジャー３０球団の打順とローテーションの予想を伝えた。注目のドジャースは大谷翔平投手（３１）を「１番・ＤＨ」と予想。「２番・右翼」タッカー、「３番・遊撃」ベッツ、「４番・一塁」フリーマン、「５番・捕手」スミス、「６番・三塁」マンシー、「７番・左翼」Ｔ・ヘルナンデス、「８番・中堅」パヘス、「９番・二塁」ロハスと並べた。「ドジャースはタッカーの起用