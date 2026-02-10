【モデルプレス＝2026/02/10】元乃木坂46の和田まあやが2月8日、自身のInstagramを更新。同じく元乃木坂46の樋口日奈とともに作ったというちぎり絵を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元乃木坂46メンバー「センス抜群」カラフルな秀逸ちぎり絵◆元乃木坂46和田まあや、樋口日奈とちぎり絵制作和田は「ちぎり絵をしたくて、この前ひなちまとランチした後100均に行きました」と、ちぎり絵用の材料を買いに行った際、樋口のほうから