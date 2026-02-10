ガールズグループSTAYC（ステイシー）が、日本での活動を本格化させる。STAYCのスミンとユンが、2月14日放送のMBS（毎日放送）の情報バラエティ番組『せやねん！』に生出演することが決定した。【写真】STAYC、「全員ビジュ担」も納得の美貌STAYCにとって、関西エリアの地上波テレビ番組への生出演は今回が初となる。地元視聴者から厚い信頼と支持を集める同番組への出演を通じて、関西圏でのさらなる認知拡大とファン層の拡張を図