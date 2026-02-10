◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ノーマルヒル（９日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【バルディフィエメ（イタリア）９日＝松末守司】初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銅メダルを獲得した。１回目で６位につけると、２回目で１０６・５メートルのビッグジャンプを決め、ガッツポーズ。合計２６６・０点でグレゴア・デシュワンデン（スイス）と同点となり、異例の銅メダル２人決着となった