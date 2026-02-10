JR九州と日鉄興和不動産とJA三井リース九州は10日、福岡市博多区竹下のアサヒビール博多工場の用地の取得に向けた売買契約を、アサヒビール側と締結したと発表しました。工場はJR鹿児島線の竹下駅近くに位置していて、敷地面積は12万6200平方メートルです。契約日は2月4日で、引き渡しは2029年12月です。 今後、福岡市をはじめとした関係者と協力の上、これまで培ったノウハウを活用し、竹下駅周辺の魅