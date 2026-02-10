なにわ男子の長尾謙杜（２３）が１０日、都内で開催された「ラロッシュポゼトーンアップＵＶ」のアンバサダー就任発表会に出席した。この日、長尾は全身白の透明感のあるコーディネートで登場。商品に合わせ「『ラロッシュポゼ』のパッケージが白ということで、真っ白で登場させていただきました」と説明した。ステージの大画面では、自身が登場するＣＭの映像が流れたが「本当に肌がきれいだなと、われながら感じ