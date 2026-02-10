ソーセージ「シャウエッセン」をかんだ音はホームランの音に似ている――。こんな検証結果を日本ハムが明らかにした。研究機関と一緒に実験したところ、食べた時の「パリッ」という音は高い周波数まで伸びて響き、打球音と類似性があったという。測定は昨年９月、日本ハムの依頼で、日本音響研究所（東京）が高精度のマイクロホンで実施した。周波数帯や発生頻度、強度を調べた結果、かんだ音は周波数が２万ヘルツ近くまで伸び