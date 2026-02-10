『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】土の処分について「時折、集積所に出てきますが、多くの地域は土を回収していません」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「時折、集積所に出てきますが、多くの地域は土を回収していません（一部の地域で少量なら不燃ごみ回収あり）」と投稿。