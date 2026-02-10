Stray Kids（ストレイキッズ）の映画「Stray Kids：The Dominate Experience」が、公開3日間で1910万ドル（約30億円）の収益を上げた。米メディア「Deadline」の集計によると、6日に公開された同映画は、2月第1週末（8日）に世界61地域で、総計1910万ドルの収益で、グローバル興行収入のトップとなった。韓国メディアのスポーツ東亜は10日「北米では1724館で約560万ドル（約8億6800万円）の興行収入を記録した。メキシコは約210万