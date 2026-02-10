“家賃0円”の「走るワンルーム」！日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、日産のミニバン「セレナ」をベースにした車中泊仕様車「セレナ マルチベッド」のマイナーチェンジモデルを、2026年2月12日に発売します。今回の改良は、ベースとなるセレナ本体のマイナーチェンジに合わせて実施されたものです。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「走るワンルーム」です！（53枚）2022年に登場した現行型（6代目）セ