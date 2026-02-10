テレ東では2月11日(水・祝)夜6時25分から、「昭和vs令和！世代を超えて愛される最強ヒット曲100連発」を放送します。昭和・平成・令和と世代を超えて愛される最強ヒットソングを、豪華歌手によるカバーや懐かしいお宝映像と共にお届けする番組の第7弾となります。【動画】南海キャンディーズがMC！豪華アーティストがスタジオライブを披露！「プレミアMelodiX!」番組では、令和世代1万人が選んだ「昭和・平成の冬ソングBEST20」と